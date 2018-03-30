Çin dünyanın en büyük tersanesini kuruyor

Çin Hükümeti ülkenin en büyük iki gemi inşa şirketini tek bir şirket altında birleştirmeyi planlıyor. China State Shipbuilding Corp. ve China Shipbuilding Industry Corp.’un birleştirilmesi için hükümetin ön onayı verdiğini bildirildi.

Çin donanması için uçak gemileri, konteyner gemileri, gaz ve petrol gemileri inşa eden iki Çinli şirketin toplam gelirleri 81 milyar doları buluyor.

İki devin birleşimi ile oluşacak şirketin geliri, piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük üç gemi üreticisi olan Güney Koreli Hyundai Heavy Industries Co., Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. ve Samsung Heavy Industries Co.’nun toplam gelirlerinin iki katından fazla olacak.

Vira Haber