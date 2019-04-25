Alzheimer'ın çaresi bu balığın beyninde!

Zebra balığının Alzheimer hastalığına tepki veren beyin hücreleri bu hastalık için ilaç geliştirme yolunda umut ışığı yaktı.

Cell Reports adlı prestijli bilimsel dergide 23 Nisan’da yayınlanan araştırmaya göre, Alman Nörodejeneratif Hastalıklar Merkezi laboratuvarlarında görev yapan Doç. Dr. Çağhan Kızıl ve ekibi alzheimerda beyin hücrelerini yenileyen zebra balığının (danio rerio) hücre tipini inceledi.

Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre, balığın beyni çıkarılarak üç boyutlu laboratuvar ortamında masaya yatırıldı. 5 bin hücrenin genetik haritası oluşturuldu. Böylelikle, sinir sistemi kök hücrelerin hangi genlerde etkin hale geldiği araştırıldı.

Zebra balığında sekiz hücre tipinin var olduğu, üçünün Alzheimer’a tepki verdiği saptandı. Dr. Kızıl, bundan sonra söz konusu hücrelerin insan beyninde eşdeğerinin olup olmadığına bakacaklarını belirterek, şöyle devam etti: “Eğer eşdeğeri yoksa ‘İnsan beyni kendini yenileyemiyor’ diyeceğiz. Ya da ‘Bu hücre tipi var. Ama zebra balığının kullandığı genler insanda etkin hale gelmiyor’ sonucuna varacağız. Öyleyse genleri etkinleştirmek için ilaç ya da terapi geliştireceğiz. Buluşumuz klinik araştırmalar için fırsat sunacak.”

‘YENİ SİNİR HÜCRESİ YAPABİLİRİZ’

Eldeki verilerin Alzheimer’a karşı beynin kendisini nasıl yenileyebileceğine dair ipuçları vereceğini kaydeden Kızıl şunları söyledi: “Bizim beyinlerimiz yeni sinir hücresi yapamıyor. Balıktan öğrendiklerimizle kendi beynimizde yeni sinir hücresi yapma yoluna gidebiliriz. Alzheimer, 30 senedir çözüme kavuşturulamıyor. Baktığımız yerler bizi sonuca ulaştırmadı. Yeni bakış açılarıyla hastalığı yenmenin yollarını arıyoruz. Araştırmamızın Alzheimer hastalarında sinir hücrelerini nasıl yenileyebileceğimizi ortaya çıkaracağını umuyoruz.”

Vira Haber