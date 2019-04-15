İzlanda, Kuzey Kutbu’na liman kuruyor

Küresel ısınma yüzünden Arktik buzların aktif olarak erimesi gözleri Kuzey Buz Denizi’ne çevirdi. Birçok ülke bölgede nakliye yolları oluştururken, bu kapsamda Kuzey Kutup Dairesi yanına da yeni bir liman inşa ediliyor.

Avrupa ve Asya arasında en kısa mesafe olan Kuzey Deniz Yolu, son yıllarda yaşanan küresel ısınma buz örtüsünün azalmasına yol açtı. Bu durum bölgede ulaşımı daha da kolaylaştırdı.

Bugüne kadar Asya ve Avrupa kıtaları arasındaki ticaret trafiği, başlıca olarak Süveyş kanalı veya Afrika’yı dolaşarak gerçekleştiriliyordu. Uzmanların hesaplamalarına göre Kuzey Deniz Yolu kullanılınca yük ulaştırma süresi yaklaşık yüzde 20-30 oranında kısalıyor.

Bu durumu göz önüne alan ülkeler Kuzey Buz Denizi’nde liman kurmak için harekete geçti. Alman Bremenports GmbH, İzlandalı ortaklarla birlikte bölgede derin bir gemi limanı inşa etmek için anlaşma imzaladı. Anlaşmaya göre Bremenports başlangıçta ortak girişimin üçte ikisine sahip olacakken, İzlandalı mühendislik firması Efla çeyreği kontrol edecek. Gerisi iki İzlanda belediyesine ait olacak.

Liman aynı zamanda İzlandalı emtia ihracatı ve İzlanda hidrojeni için de bir merkez olmayı öngörüyor.

Limanın yapımının 3 ile 5 yıl arasında olacağı belirtilirken, Finnafjord Port Development Co. olarak adlandırılan ortak girişim için bu yılın sonunda yapılacak yatırım için fon ile görüşmeleri de başladı.

Vira Haber