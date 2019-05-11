Üsküdar'da teknede can pazarı

Üsküdar'da iskeledeki bir yolcu teknesinde yangın çıktı. Dumanların yükseldiği teknedeki yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Üsküdar'da motor iskelesinde bulunan bir yolcu teknesinde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanların yükseldiği tekne iskeleye bağlanarak, teknede bulun yolcular başka bir tekne ile tahliye edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken olayda can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Vira Haber