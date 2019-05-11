Üsküdar'da teknede can pazarı
Üsküdar’da bir yolcu teknesinin makine dairesinde saat 18.30 sıralarında yangın çıktı. Beşiktaş- Üsküdar seferini yapan tekne bir anda duman içinde kaldı. Tekne kıyıya yaklaşırken teknedeki yolcular, çevredeki tekneler ile tahliye edildi.
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Üsküdar'da iskeledeki bir yolcu teknesinde yangın çıktı. Dumanların yükseldiği teknedeki yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Üsküdar'da motor iskelesinde bulunan bir yolcu teknesinde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanların yükseldiği tekne iskeleye bağlanarak, teknede bulun yolcular başka bir tekne ile tahliye edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken olayda can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.
Vira Haber
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