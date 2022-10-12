Amasra Beşinci Kruvaziyer Gemisini Ağırladı

Koyları, tertemiz kumu, az dalgalı denizi ve tabiatla bütünleşen güzellikleriyle turistlerin ilgisini çeken ilçede, "Amasra Limanı Yolcu İskelesi ve Yat Limanı" projesi kapsamında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 2018'de ihale edilerek çalışmalarına başlanan mendirek inşaatı, yüzde 95 oranında tamamlandı.

Teknik altyapının da tamamlanmasıyla ilk yolcu gemisi "Astoria Grande"yi ağustosta ağırlayan ilçeye, beşinci kez kruvaziyer gemisi yanaştı.

Rusya'dan yola çıkarak İstanbul üzerinden Amasra Limanı'na gelen, 613 yolcu ve 448 personel taşıyan kruvaziyer gemisinin yolcularını, Amasra Kaymakamı Kadir Perçi, Belediye Başkanı Recai Çakır ve diğer ilgililer karşıladı.

İşlemleri tamamlanan turistlere, liman çıkışında Rusça yazılı broşürler verildi. Turistler, daha sonra ilçedeki tarihi ve turistik yerleri görmek için limandan ayrıldı.

Turistler, kentin en çok tercih edilen mekanları arasında yer alan Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü'nde vakit geçirdi.

Burada fotoğraf çektiren Rus turistlerden bir kısmı, tur otobüsleriyle Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan tarihi evleriyle ünlü Safranbolu ilçesine gitti.

Geminin akşam saatlerinde Sinop'a gitmek üzere hareket edeceği öğrenildi.

Öte yandan 3 Ağustos'ta 327, 14 Eylül'de 779, 28 Eylül'de 843 ve 5 Ekim'de 796 yolcusuyla Amasra'ya demir atan "Astoria Grande" ile toplam 3 bin 358 Rus turist tarihi ilçeyi ziyaret etmiş oldu.

İlçe esnafı memnun

İlçede özellikle Çekiciler Çarşısı ve balıkçı lokantalarında hareketlilik gözlenirken, esnaf da hareketlilikten payını alıyor.

Lokum satışı yapan Abdurrahman Araz, gazetecilere, hareketli bir yaz sezonunu geride bıraktıklarını, yoğunluğun azalmasıyla Rus yolcu gemilerinin gelmeye başladığını söyledi.

İlçede güzel bir hareketlilik yaşandığını ifade eden Araz, "Rus gemisinin gelmesi sadece bizim değil, tüm esnafın işine yaradı. Çok iyi bir sezonla kapanış yapacağız. Burada en çok merak ettikleri şey de Türk lokumu oluyor. Böyle devam ederse de işlerimiz güzel olur." diye konuştu.