Tamer Kıran'dan 'Mavi Oy Pusulası İle Destek' Çağrısı

İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Sektörümüzle ilgili iş kollarında bilgi ve çözüm üreten, üyelerinin hukukunu koruyan, şeffaf ve hesap veren, ulaşabilen ve ulaşılabilir bir Deniz Ticaret Odası için 4 yıl önce “vira bismillah” diyerek devraldığımız Oda Yönetimine üyelerimizin yakın ilgi, teveccüh ve destekleriyle bir dönem daha talibiz.

Hizmetlerimizin aynı ciddiyet, azim ve kararlılıkla devamı için 15 Ekim 2022 Cumartesi günü, Piri Reis Üniversitesi Tuzla Deniz Kampüsünde, İMEAK Deniz Ticaret Odası Meslek Komite ve Meclis Üyeleri Seçimlerinde MAVİ oy pusulası ile desteğinizi bekliyoruz.

