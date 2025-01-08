Amatör Balıkçı Bir Metrelik İki Dev Balığı Oltayla Tek Seferde Yakaladı

Arsuz ilçesinden balık avlamak için İskenderun Körfezi’ne açılan amatör balıkçı Volkan Suğurtin'in oltası iki balığa takıldı. Uzun uğraşlar sonrası yaklaşık 1 buçuk saat süren mücadeleyle bota çekmeyi başardığı yaklaşık 1 metre boya ve toplam 50 kilo ağırlığa sahip balığı gören Suğurtin, şaşkınlık yaşadı. Sosyal medyada paylaşılan balıkların görüntüleri, görenlerin ilgisini çekti.

"İlk defa bir oltaya iki büyük balık vurdu, iki balık toplam 50 kilogram"



Vira Haber