Balıkçı Barınağının Kaçak Yapıları Yıkıldı, Yenilme Çalışması Başlatıldı

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Barınağın mevzuata aykırı olan yapıların yıkımı gerçekleştirildi. Barınağın mevcut kapasitesinin iyileştirilerek daha fazla balıkçı teknesinin kullanımına imkan sağlayacağız" dedi.

Proje çerçevesinde, 25 Eylül 2024 tarihinde başlatılan çalışmalar sonucunda, mevzuata aykırı olarak inşa edilen kaçak yapılar yıkıldı. Müdür İbrahim Sağlam'a Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü İcabi Çağan ve Yakakent İlçe Tarım ve Orman Müdürü Osman Akman'a birlikte barınak alanında inceleme yaptı.

"Kaçak yapılaşmaya izin verilmeyecek"

İnceleme sırasında açıklamalarda bulunan Müdür İbrahim Sağlam, rehabilitasyon çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini belirtti. Sağlam, barınağın kapasitesinin artırılmasıyla daha fazla balıkçı teknesine hizmet vereceğini ifade ederek, "İlimizdeki tüm balıkçı barınaklarında kaçak yapılaşmayı önlemek için denetimlerimizi sürdüreceğiz. Kaçak yapılaşmaya asla izin vermeyeceğiz. Rehabilitasyon çalışmalarında emeği geçen işletmeci kooperatif yetkililerine teşekkür ederim" diye konuştu.

Kapasite artışı ve modernleşme hedefleniyor

Proje kapsamında, yıkılan kaçak yapıların bulunduğu alanlar, balıkçı teknelerinin daha geniş ve güvenli bir şekilde barınabileceği alanlar olarak yeniden düzenleniyor. Çalışmalar tamamlandığında 50 amatör tekne, 64 ruhsatlı balıkçı teknesi, su ürünleri yetiştiriciliği yapan 9 firmaya ait 54 yetiştiricilik teknesi, barınakta güvenli bir şekilde barınma ve lojistik ihtiyaçlarını karşılayabilecek, yeni ve modern bir çehre Yakakent Balıkçı Barınağı, proje sonunda hem çevresel hem de estetik anlamda yenilenerek modern bir görünüme kavuşacak. Aynı zamanda, kaçak yapıların oluşturduğu görüntü kirliliği tamamen ortadan kaldırılacak. Bu proje, bölge balıkçılığının gelişmesine ve çevresel düzenlemelere uyum sağlamasına büyük katkı sunacak.

Vira Haber