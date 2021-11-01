Ambargolara karşı stratejik ortaklık

ASELSAN’ın Stratejik Ortaklık Buluşması toplantısı, yarın Ankara’da bir otelde yapılacak. ASELSAN’dan yapılan bilgilendirmede, şu ifadelere yer verildi:

“1975’te haberleşme sistemlerinin millileştirilmesi amacıyla kurulan ASELSAN, bugün dokuz binin üzerinde çalışanı ile ülkemiz savunma sanayiinde öncü şirket konumundadır. Halihazırda 5.000’in üzerinde aktif tedarikçi ile çalışan ASELSAN, tedarikçi ekosistemini günden güne genişletmekte olup ülkemizin her bölgesinden tedarikçilerle çalışmaktadır. Türk savunma sanayiinde yerlileştirme ve millileştirmenin öncülerinden olan ASELSAN’ın sürdürülebilir büyümesi 46 yıldır kesintisiz devam ediyor ve Defense News Top 100 sıralamasında 48. sıraya yükselmiştir. ASELSAN’ın büyümesinde, başarılarında geliştirilen ve üretilen yüzlerce üründe yetkin ve geniş ekosisteminde yer alan değerli tedarikçilerinin büyük katkısı bulunuyor. ASELSAN’ın 2009 yılında başlattığı Stratejik Ortaklık çalışmaları kapsamında; onaylı tedarikçileri arasından, şirket için kritik bir alanda faaliyet göstererek katma değeri artıran üretimler ve tasarımlar yapan, bu alanda yüksek performans gösteren ve ASELSAN’ın büyüme hedeflerine paralel bir potansiyele sahip şirketler belirlenerek, bu firmalar ile Stratejik İş Birliği Anlaşması imzalanıyor.

Teknolojik bağımsızlık

ASELSAN bu şirketleri bir tedarikçiden daha çok bir iş ve çözüm ortağı olarak görüyor... Türkiye’nin teknolojik bağımsızlığı için çalışmaya devam eden ASELSAN, stratejik ortaklık kavramına hem kendi hem de tedarikçilerinin her alanda gelişimi açısından büyük önem veriyor. ASELSAN Stratejik Ortaklık Buluşması etkinliğinde ASELSAN, mevcuttaki 50 Stratejik Ortağını yüzde 50 oranında artırarak 75’e çıkartacaktır. “

ASELSAN, Stratejik İş Birliği Anlaşması imzalanan tedarikçilerden millileştirme, ürün iyileştirme, maliyet düşürme, verimlilik artışı gibi konularda geliştirmeler yapmalarını bekliyor. Etkinlikte ayrıca ASELSAN’ın yeni stratejik ortaklık vizyonu ele alınacak, Stratejik Ortaklık ailesine ilk defa dahil olacak 25 firmaya ve mevcuttaki 50 Stratejik Ortağa ortaklık belgeleri verilecek. En önemli hedefi millileştirme olan ASELSAN, etkinlik kapsamında millileştirme çalışmalarında fark yaratan bazı Stratejik Ortaklarını da ödüllendirecek... Millileştirme ve teknolojik bağımsızlı hedefiyle yurt içinde tasarım ya da üretim anlamında yerli tedarikçilerin üretebileceği tüm ürün ve sistemleri analiz ederek odağını hem sistem hem ürün bazında yerlileştirebilecek kritik teknolojiler üzerinde yoğunlaştırıyor. ASELSAN 2018 yılından bu yana 400’ün üzerinde ürünü tedarikçilerinin gayretiyle millileştirmeyi başardı. Bu vesile ile 150 milyon dolara yakın bir büyüklüğün ülkemizde kalmasını sağladı.

Vira Haber