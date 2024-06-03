Ambarlı Limanı’nda Yanlış Yükleme Yapılan Gemide Konteynerler Denize Düştü

Ambarlı Limanı’nda bir gemiye yükleme yapıldığı sırada bazı konteynerler denize düştü. Gemiye bir önceki limanda boş konteynerlerin üzerine dolu konteynerler yüklendiği ve bu hatalı yükleme nedeniyle konteynerlerin denize düştüğü öğrenildi.

Vira Haber