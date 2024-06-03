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Ambarlı Limanı’nda Yanlış Yükleme Yapılan Gemide Konteynerler Denize Düştü

Ambarlı Limanı’nda Yanlış Yükleme Yapılan Gemide Konteynerler Denize Düştü

İstanbul Ambarlı Limanı’nda gemiye yüklenen konteynerlerin bir kısmı denize düştü. Gemiye bir önceki limanda hatalı yükleme yapıldığı öğrenildi.

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Ambarlı Limanı’nda bir gemiye yükleme yapıldığı sırada bazı konteynerler denize düştü. Gemiye bir önceki limanda boş konteynerlerin üzerine dolu konteynerler yüklendiği ve bu hatalı yükleme nedeniyle konteynerlerin denize düştüğü öğrenildi.

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Vira Haber 

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