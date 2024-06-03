Breakbulk Europe Fuarı’nda Yılnak’a Büyük İlgi

Uluslararası taşımacılık, ağır yük ve proje taşımacılığı alanında Avrupa’nın en prestijli fuarlarından biri olan ve her yıl 120'den fazla ülkeden katılımcıyı bir araya getiren

Breakbulk Europe’ta yerini alan Yılnak’ın uzman ekibi, sektör profesyonelleri ve ziyaretçilere firmanın sunduğu üstün hizmetler hakkında bilgi verdi.

Organizasyonda Yılnak standının gördüğü ilgiden memnun olduğunu dile getiren Yılnak Genel Müdürü Ömer Gece, fuarın Yılnak’ın uluslararası alandaki faaliyetlerini tanıtmak ve yeni iş bağlantıları kurmak için önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.

Yılnak’ın sektördeki lider konumunu koruyarak, Türkiye'yi uluslararası arenada gururla temsil ettiğini dile getiren Gece, "Breakbulk Europe, proje taşımacılığı ve ağır yük sektöründe faaliyet gösteren firmalar için çok önemli bir buluşma noktası. Bu yıl fuarda gördüğümüz yoğun ilgi, sunduğumuz hizmetlerin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gösterdi. Mühendislik ekibimizle, sürekli yatırım yaptığımız araç ve makine parkımızla, ağır ve gabari dışı yük taşımacılığında müşterilerimize en iyi çözümleri sağlamaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Vira Haber