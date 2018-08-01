Anamur Belediyesi balık çiftliklerine ‘Hayır’ dedi

Anamur Belediyesi Ağustos ayı olağan meclisinde gündeme alınan Anamur/Melleç sahillerine kurulması planlanan balık çiftliklerinin ekolojik hayata zarar vereceği gerekçesi ile oturuma katılan meclis üyelerinin tamamı hayır metninin altına imza attı.

Türkiye´nin en temiz beş sahilinden birisi olan Anamur Sahillerini balık çiftliklerinin bırakacağı atıklarla kirleteceği kaydedilirken, bahse konu bölgenin ulusal ve uluslararası çevre anlaşmaları ile koruma altına alındığı aynı zaman da bu bölgenin Kültür ve Turizm Bakanlığınca Turizm Bölgesi ilan edildiğine dikkat çekildi. Bütün bu gerekçelerle, oturuma katılan Meclis Üyelerinin oy birliği ile bu bölgeye balık çiftlikleri kurulması kararının iptali istendi.

Oylamadan önce söz alan Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe, ‘Bilindiği gibi ilçemiz sınırları içerisinde Melleç Koyuna balık çiftlikleri kurulması planlanmaktadır. Çiftliklerin kurulacağı alan nesli tükenmekte olan Akdeniz Foku ve Caretta Caretta Kaplumbağalarının üreme alanıdır. Bu bölge ulusal ve uluslararası anlaşmalarla korunaklı bölge ilan edilmiştir. Bunun yanı sıra yine bu bölge Mersin Melleç Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ilan edilerek Kültür ve Turizm Bakanlığınca koruma altına alınmıştır. Dolayısı ile bu bölgeye balık çiftliklerinin yapılması demek, ekolojik sistemin, tertemiz sahillerimizin, turizmden hakettiği payı alması beklenen ilçemiz Anamur´un geleceğinin tehdit edilmesi demektir. Ben inanıyorum ki çocuklarımıza tertemiz bir Anamur bırakmak hepimizin tek temennisidir. Bu nedenle bu bölgeye balık çiftlikleri kurulmasının önüne geçmek için Anamurlu hemşerilerimiz adına Meclisimizce bir karar almamız gerektiğine inanıyor ve desteklerinizi bekliyorum´´ dedi.

Anamur Çevre Platformu Gönüllüleri ve Sanatçı Erdal Güney´in de katıldığı oturuma AKP´den Yılmaz Bulut, İbrahim Çıtırkı, Cengiz Pınar, MHP´den Ahmet Karan, Berna Bahar Neara ve Bağımsız Meclis üyelerinden Seda Uysal Satıcı mazeretleri nedeniyle katılmazken, balık çiftliklerinin iptali ile ilgili tavsiye kararı tüm partilerden meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi.

Vira Haber