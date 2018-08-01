PRÜ ile ODÜ arasında işbirliği protokolü imzalandı

Piri Reis Üniversitesinin denizcilik eğitimde kullandığı "Piri Reis" gemisi, Ordu'nun Fatsa ilçesine geldi.

Denizcilik eğitimine katkı sağlamak amacıyla Piri Reis Üniversitesinin bünyesine kattığı gemi, Ordu Üniversitesi (ODÜ) ile işbirliği içinde Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi limanına demir attı.

İki üniversite arasındaki eğitim ve öğretim tecrübelerini geliştirmek, akademik ilişkileri güçlendirmek amacıyla kente gelen gemi, ODÜ Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç ve Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oral Erdoğan, Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahar Tokur, Piri Reis Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Nazmi Çeşmeci, öğretim üyeleri ve öğrenciler tarafından gezildi.

Ardından iki üniversite arasında araştırma, eğitim ve öğretim faaliyetleri alanında ilişkileri geliştirmek ve işbirliklerini arttırmak amacıyla protokol imzalandı.

Piri Reis Üniversitesi Rektörü Erdoğan, yaptığı konuşmada, bu geminin, üniversitenin kurulması ve eğitim öğretim faaliyetlerine başlaması ile satın alınarak öğrencilerin hizmetine sunulduğunu söyledi.

Erdoğan, geminin üniversiteleri için oldukça önemli olduğunu anlatarak, "Gemimizde değerli Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç hocamız ile buluşmak ve akabinde de Ordu Üniversitesi ile ortak çalışmalar gerçekleştirmemizi sağlayacak olan bir işbirliği protokolü imzalamak bizim için oldukça anlamlı." dedi.

ODÜ Rektörü Yarılgaç ise üniversiteler arası bu tür nitelikli buluşmaların ve işbirliklerin önemine dikkat çekti.

Piri Reis Üniversitesinin böyle bir uygulama gemisi ile eğitim vermesinin ve öğrencilerle birlikte aylar süren yolculuklar gerçekleştirmesinin, mesleki anlamda öğrencilere oldukça önemli deneyimler sunduğunu aktaran Yarılgaç, "Bu uygulama modeli, teori ile pratiği birleştirerek öğrencileri hayata hazırlama açısından gerçekten çok değerli. Bu açıdan sayın rektörün nezdinde tüm Piri Reis Üniversitesini kutluyorum." diye konuştu.

Yarılgaç, Ordu Üniversitesinin de ulusal ve uluslararası nitelikler çerçevesinde zirveyi hedeflediğini aktararak, şunları kaydetti:

"Bunun yanında da bölgesinde adından söz ettiren bir üniversite olarak yolumuza devam ediyoruz. Donanımlı ve hedefleri doğrultusunda yoluna emin adımlarla ilerleyen bu iki üniversitenin bugün burada buluşarak eğitim ve öğretim alanında işbirliğine gitmesi ve bunu geliştirecek projeleri konuşması oldukça anlamlı. Dolayısıyla üniversitemizi ziyaret eden değerli Rektör Prof. Dr. Oral Erdoğan hocamıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Bugün imzaladığımız protokolün iki üniversitemiz açısından da hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Konuşmaların ardından rektör Erdoğan ve Yarılgaç, Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi ve Fatsa Meslek Yüksekokulunun denizcilik alanında kullandıkları uygulama araçlarını inceledi.

Daha sonra Rektör Erdoğan, Ünye İktisadi İdari Bilimler Fakültesinde, "Sermaye Piyasası ve Türkiye Ekonomisi" adlı seminerde ekonomi ve işletme alanındaki tecrübelerini paylaştı.

Vira Haber