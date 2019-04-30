Ankara ve Tahran ilişkileri perçinleniyor

Tahran'da resmi temaslarını sürdüren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, "ABD'nin İran'a yönelik tek taraflı ambargo koyması, iki ülke insanlarının uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarına zeval getirmemek şartıyla bizi çok fazla etkilemeyecek’’ dedi.

İran'ın başkenti Tahran'da resmi temaslarını sürdüren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "ABD'nin İran'a yönelik tek taraflı ambargo koyması, iki ülke insanlarının uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarına zeval getirmemek şartıyla bizi çok fazla etkilemeyecektir. Ayıca sadece iki ülke arasında değil, iki ülkenin üçüncü ülkelerle olan ticaretindeki gelişmelerin sağlanması konusunda da ortak irade ve kararlılığımızı ortaya koyduk." dedi.

Tahran'da düzenlenen "Türkiye-İran 8. Ulaştırma Karma Komisyonu Toplantısı"na katılan Turhan, toplantı sonrası İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Muhammed İslami ile iki ülke arasında ulaştırma ve taşımacılık alanında bir dizi iş birliğini öngören mutabakat zaptını imzaladı.

Atılan imzalar sonrası iki bakanın katılımıyla ortak basın toplantısı düzenledi.

Turhan, Türkiye ile İran arasındaki ilişkilerin en kapsamlı şekilde ele alındığı karma toplantının 8'incisini gerçekleştirdiklerini belirterek, ilişkilerin ikili ve kurulan bölgesel mekanizmalar çerçevesinde her geçen gün daha da geliştiğini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, "Ülkelerimiz arasındaki diyalog ve çok yönlü iş birliğinin, halklarımızın menfaatleri doğrultusunda derinleşmesi için ortak irademiz mevcuttur." dedi.

Ulaştırma alanındaki iş birliği ticaret hacmi hedefine ulaşılması için önemli

Türkiye ile İran arasında ulaştırma alanındaki iş birliğinin gelişmesinin 30 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine de hizmet edeceğini kaydeden Turhan, "Ticaretin can damarlarından biri olan ulaştırma alanındaki iş birliğini geliştirmemiz ve mevcut sorunların çözümü için çaba sarf etmemiz önem arz etmektedir. Ülkelerimiz arasındaki demir yolu yük ve yolcu trafiğinde sürdürebilirlik oldukça önem arz etmektedir. Ulaştırma alanındaki çalışmalarımız tüm alanlarda hız kesmeden devam ediyor." diye konuştu.

Ulaştırma modlarının tamamını kapsayacak ortak fayda temelli çalışmalar için daha ciddi adımların atılması gerektiğine vurgulayan Turhan, şöyle devam etti:

"Dünyanın en değerli toprakları olan bölgemizin içinden geçtiği bu zor dönemde atılacak her adım sadece ülkelerimiz için değil, bölgesel anlamda da etkili olacaktır. Tüm çalışmalarımızı bu hakikat ışığında tamamlamak durumundayız. Türkiye ile İran bu coğrafyada kadim medeniyetleri olan iki dost ülkedir. Bu güne kadar uluslararası hukukun ışığında iki ülke insanlarının menfaatlerini koruma konusunda iki devletin kararlı bir iradesi vardır."

İki ülke cumhurbaşkanlarının ticaretin gelişmesi ve 30 milyar dolarlık hedefe ulaşılması konusundaki talimatları doğrultusunda ulaştırma alanında her türlü yatırımı karşılıklı güven, ortak payda ve komşuluk hukuku temelinde gerçekleştirmek amacıyla Tahran'da bulunduğuna işaret eden Turhan, sağlanan mutabakatların bu hedefe hizmet edeceğini söyledi.

Turhan, ABD'nin İran'a yönelik yaptırım kararıyla ilgili olarak ise şunları kaydetti:

"ABD'nin tek taraflı ambargo koyması, iki ülke insanlarının uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarına zeval getirmemek şartıyla bizi çok fazla etkilemeyecektir. Ayıca sadece iki ülke arasında değil, iki ülkenin üçüncü ülkelerle olan ticaretindeki gelişmelerin sağlanması konusunda da ortak irade ve kararlılığımızı ortaya koyduk."

"İran ile Türkiye arasındaki 30 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi gerçekleşebilir bir hedeftir"

İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Muhammed İslami de Ulaştırma Karma Komisyonu Toplantısı'nın 8'incisini gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İslami, bu toplantının Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani başkanlığında Ankara'da gerçekleşen Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi'nin 5. Toplantısı'ndan 4 ay sonra yapılmasının da özel bir mesaj içerdiğini ve iki ülke liderlerinin iş birliğini geliştirme yönündeki iradelerinin bir göstergesi olduğunu söyledi.

İki ülkenin taşımacılık ve ulaştırmadan sorumlu bakanları olarak yaptıkları toplantılarda bu konularda önemli mutabakatlar sağladıklarını aktaran İslami, "İran ile Türkiye arasındaki 30 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi, sağlanan bu koordinasyon ve çalışmayla gerçekleşebilir bir hedeftir." dedi.

Yeni bir tren hattının oluşturulması için görüşmeler yapılıyor

Kara yolu taşımacılığındaki sorunların çözülmesi, gümrüklerin 7/24 çalışabilmesi, transit geçiş yapan nakliye araçlarının kuyruklarda fazla beklememesi ve diğer ulaşım olanaklarının artırılması için mutabakat sağladıklarını kaydeden İslami, şunları aktardı:

"Demir yolu taşımacılığı alanında Avrupa ve Asya'ya transit geçişlerin geliştirilmesi de uzlaştığımız konular arasında. Mevcut kapasitelerin artırılması ve yeni demir yolu bağlantılarının oluşturulması hususu teknik ekipler tarafından ele alındı."

İstanbul'dan Ankara ve Tahran'a uzanan yeni bir tren hattının oluşturulması için de görüştüklerini aktaran İslami, Avrupa ve Asya'ya açılan kapılar olarak İran ile Türkiye arasında iş birliğinin artırılması için kararlar alınmasının önemli olduğunu ifade etti.

"Türkiye'nin ortaya koyduğu tavrı ve ilkesel duruşu takdirle karşılıyoruz"

Denizcilik ve limanlar konusunda iş birliği ve bu yöndeki ticaretin artırılması konusunun da ele alındığını kaydeden İslami, şöyle devam etti:

"Havacılık alanında da benzeri konular konuşuldu ve birçok hususta mutabakat sağlandı. İki taraf arasındaki güven ve liderlerin ortak iradesi ışığında ticari ilişkilerin can damarı olan ulaştırma konularını geliştirebileceğimize ve daha iyi seviyelere getirebileceğimize inanıyorum."

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları ve ülkede yaşanan sel felaketiyle ilgili olarak Türkiye'nin tutumuna değinen İslami, şunları kaydetti:

"ABD'nin İran'a yönelik tek taraflı yaptırımları konusunda Türkiye'nin ortaya koyduğu tavrı ve ilkesel duruşu takdirle karşılıyoruz. Ayrıca sel felaketinde gösterdiği dayanışma örneği, gönderdiği yardımlar sebebiyle de teşekkür ediyoruz."

Vira Haber