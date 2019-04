‘’GMC 2019” Denizcilik Konferansı yapıldı

Konferans İTÜ Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Salim Söğüt açılış konuşması ile başladı. Sonrasında KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet Boran, YTÜ Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz ve DEÜ Denizcilik Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Nurser Gökdemir Işık’ ın konuşmaları ile devam etti. Son olarak ise TMMOB GEMİMO Yönetim Kurulu Başkanı Müh. Feramuz Aşkın’ ın açılış konuşması ile devam ettti. Feramuz Aşkın konuşmasında, GEMİMO tarafından yapılan konferanslardan, sempozyumlardan, organizasyonlardan, ayrıca sektöre ve akademik camiaya yapılan hizmetlerden bahsetti. Ayrıca denizcilik eğitiminden, açılan yeni üniversite ve denizcilik fakültelerinden, bunlarla ilgili kurulması gereken bölgesel eğitim ve uygulama merkezlerinden ve en önemlisi de ülke olarak büyük eksikliğini hissettiğimiz bir eğitim gemisinin olmasının zaruretinden bahsetmiştir. Son olarak da yapılan konferansla birlikte, denizcilik sektöründeki inovatif gelişmeler ışığında sektör ve üniversitelerin ortak projeler üretmesi gerekliliğini vurgulamıştır.

Sonrasında konferans, davetli konuşmacıların sunumları ile devam etmiştir. İlk Davetli konuşmacı, Dünya Denizcilik Üniversitesi’nden (World Maritime University) Prof. Dr. George Theocharidis, sunumunda deniz hukukunda deniz taşımacılığı ile ilgili olguları vurgularken, gemi tutuklamaları ile ilgili hukuksal süreçlerden bahsetmiştir. Ardından diğer davetli konuşmacımız University of Strathclyde’dan Prof. Dr. Osman TURAN, enerji verimliliği ve gemi taşımacılığından kaynaklı emisyonlar ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi. İki gün boyunca süren paralel oturumlarda katılımcılar değerli bilgi ve birikimlerini paylaşarak, ulusal ve uluslararası denizcilik bilimine katkıda bulunmuşlardır.

Konferansta, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği, Deniz Ulaştırma Mühendisliği, Deniz İşletmesi ve Yönetimi, ve Gemi İnşa Mühendisliği alanlarında yapılmış toplam 55 bilimsel bildiri sunuldu.

Konferansta sunulan çalışmalar arasından, dört farklı alanda, en iyi bildiri ödülü Doç. Dr. Yusuf Zorba, Öğr. Gör. Taylan Güler, Dr. Öğr. Üyesi Turgay Köroğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Pelin Bolat tarafından sunulan bildirilere verildi. Seçilmiş olan bildiriler, JEMS, Journal of Eta Maritime Science’da ayrıca yayınlanacaktır.

En iyi bildiri ödülleri;

Deniz Ulaştırma Mühendisliği alanında; Doç. Dr. Yusuf Zorba, Determination of Evaluation Criteria for the New Traffic Separation Schemes and Implementation for the 1915 Çanakkale Bridge.

Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi alanında; Dr. Öğr. Üyesi Pelin BOLAT, The Analysis of Endorsement and Recognition Problem for Turkish Marine Officers’ Certificate of Competencies (CoC)

Gemi İnşa Mühendisliği alanında; Öğr. Gör. Taylan GÜLER, Investigation of Issues in Tank Cleaning Operations and a Proposal of an Automated System for Improvement in Tank Cleaning System

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği alanında; Dr. Öğr. Üyesi Turgay Köroğlu, Energy Efficiency and Environmental Aspects of Refrigerated Containers in Maritime Transport Towards Intelligent Systems

GMC 2019”, TMMOB GEMİMO ve İTÜ-Denizcilik Fakültesi işbirliği ile 18-19 Nisan 2019 tarihlerinde Selçuk-İzmir, Korumar Otel’de gerçekleştirilen konferansa UZMAR ve MED MARINE Ana sponsor olarak destek verirken, SANMAR Denizcilik, İMEAK Deniz Ticaret Odası, İNCE Denizcilik, Er Denizcilik , Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. ve EGE Gaz Sponsor olarak destek verdiler.

