İzmir Kış Trofesi 4 Ayak Yarışları’nda EÇEV’e Destek!

Bu yarışta, Ege Çağdaş Eğitim Vakfı’na (EÇEV) destek olmak adına, kupa gelirleri birinci olan teknelerin adına vakfa bağış olarak verildi.

İlk gün yarışları, brifing ardından, geçen yıl hayatını kaybeden yelkenci Burç Durmaz anısına denize çelenk bırakılmasıyla başladı. Coğrafi rotada 2 yarış planlayan hakem heyeti, rüzgarın düşmesi nedeniyle ikinci yarışı yapmamaya karar verdi.

Yarışın ikinci günü, yarışa elverişli bir hava da başladı. Planlandığı gibi keyifli 2 yarış gerçekleştirildi. Akşamüstü tüm ekipler Çeşme Marina Yach Club’te yapılan ödül töreninde toplandı. 4. Ayak yarışlarının sonunda IRC-A1 grubunda ARKAS COMET A, IRC-A2 grubunda ORCHESTRA, IRC-A3 grubunda YUNUS MARIN CYGNUS, IRC-A4 grubunda RENGARENG, IRC-B1 grubunda PRIME TIME, IRC-B2 grubunda GOODDAY SUNSHINE, IRC-B3 grubunda ALLEGRO ve Destek grubunda HAPPY LEMON-BARAN AMBALAJ birinci oldu ve EÇEV tarafından hazırlanmış sertifikaların sahibi oldu.

İzmir Kış Trofesi 5. ve son Ayak Yarışları 18-19 Mayıs'ta Çeşme'de yapılacak.

Vira Haber