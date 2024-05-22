Antalya, 19 Mayıs’ı Deniz Kortejiyle Kutladı

Antalya’da geçtiği yıl resmi bayramlarda kutlama programına dahil edildikten sonra büyük ilgi çeken Deniz Korteji, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda da yerini aldı.

Antalya Valiliği himayesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda, İMEAK Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesinin katkılarıyla hazırlanan Deniz Kortejine Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İl protokol üyeleri, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin ve Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı.



İMEAK Deniz Ticaret Odamız üyeleriyle birlikte sahil güvenlik botları ve deniz polisi teknelerinden oluşan korteje, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü ve Orman Müdürlüğü hava araçları da eşlik etti.



Kaleiçi Yat Limanı'ndan başlayıp Konyaaltı sahiline kadar uzanan sahil bandında düzenlenen korteje Antalya halkı da büyük ilgi gösterdi. Kortej, Antalya Kaleiçi Yat Limanı açıklarına demirleyen ve halkın ziyaretine açılan TCG Göksu Savaş Gemisini de selamladı.

Kortej sonrası açıklamalarda bulunan İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, şunları söyledi: “Geçtiğimiz yıl Şubemizin katkılarıyla resmi bayramlarımızın kutlama programına dahil edilen Deniz Kortejimiz her seferinde daha fazla ilgi görüyor ve ülkemiz için büyük önem taşıyan bayramlarımızın daha büyük coşkuyla kutlanmasını sağlıyor. Deniz Kortejimize katkılarından dolayı Kaleiçi Yat Limanı, Setur Marina ve Balıkçı Barınağında bulunan üyelerimize teşekkür ederiz.”

Vira Haber