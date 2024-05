İzmir Hareketli MSC DIVINA, 2024 Yaz Sezonuna Başladı

MSC Cruises, Türk turizm sektöründen yaklaşık 250 misafirin katılımıyla İzmir Limanı’na gelen MSC Divina gemisinde düzenlediği karşılama töreni ile 2024 yaz sezonununun açılışını yaptı.

2024 Yaz sezonu boyunca İzmir hareketli seferlerini gerçekleştirecek olan MSC Divina, 21 Ekim’e kadar 7 gecelik programlarıyla Ege ve Akdeniz turu kapsamında 24 kez İzmir’i ziyaret edecek. İzmir’den hareketle başlayacak tur, Yunanistan’ın en gözde adaları Santorini ve Mikonos; İtalya’nın ise en önemli şehirleri olan Napoli/Pompeii ve Civitavecchia/Roma limanlarına uğrayarak İzmir’e geri dönecek. 7 gece 8 günlük sürecek sabah,öğle ve akşam yemeklerinin de dahil olduğu bu program 699 Avro’dan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Türk limanları gemi seyahatine katılan misafirler için tam bir cazibe merkezi

MSC Cruises Yönetici Direktörü Norbert Stiekema: "Dünyanın en hızlı büyüyen kruvaziyer şirketi olarak, misafirlerimize her geçen yıl bambaşka destinasyon seçenekleri ve artan talebe bağlı olarak filomuza yaptığımız yatırımlarımız sonucu yepyeni gemilerle seyahat etme imkanı sunuyoruz. Türkiye, kruvaziyer sektöründe gösterdiği gelişim, Türk misafirlerimizin artan talebi ve sahip olduğu ilgi çekici cazibe merkezleriyle planlamalarımızın her zaman içinde yer alan en önemli destinasyonlardan biri. Hem Türk misafirlerimizin hem de uluslararası misafirlerimizin sunduğumuz hizmetlerden memnun kalması nedeniyle her geçen yıl gemi sayımızı, uğradığımız limanları ve yolcu kapasitemizi arttırarak Türkiye’ye geri dönüyoruz. Aynı zamanda gemilerimizde Türk misafirlerimizin kendilerini evlerinde hissedebilmeleri için Türk Kahvesi’nden Türkçe yemek menülerine, Türkçe anonslardan farklı departmanlarda Türk çalışanlara kadar lokal dokunuşlar yaparak seyahatlerini kolaylaştırıyor ve kusursuz bir deneyim yaşamalarını sağlıyoruz. Üç yıl içinde 25.000 Türk yolcuyu gemilerimizde ağırlamak ve gelecek yıllarda daha da büyük yatırımlarla misafirlerimize sunduğumuz hizmetleri geliştirerek Türk limanlarının sayısını arttırıp ve bunun sonucunda da Türk ekonomisine daha fazla katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu nedenle İzmir kalkışlı gemimizle misafirlerimize muhteşem bir rota sunarak 2024 sezonuna güzel bir başlangıç yaptığımıza inanıyoruz.”

Yaz programlarımız için yaşanan yoğun ilgi, Türk limanları için kış programlarımızı da hayata geçirtti.

MSC Cruises Türkiye Ülke Müdürü, Işın Hekimoğlu: “Türkiye, sahip olduğu doğal, tarihi ve turistik güzellikleriyle uluslararası misafirlerimiz için her zaman ilgi çeken bir destinasyon. Ülkemize gösterilen bu ilginin karşılığında biz de Türk misafirlerimizi kruvaziyer dünyasıyla tanıştırmayı ve avantajlarını anlatmayı önceliğimiz olarak belirledik. MSC Divina gemimiz, 7 gecelik muhteşem rotası, kolaylıkla ulaşabilecek limanlarımızdan gemiye biniş imkanı ve bir tatilden beklenen sınırsız konfor, birinci sınıf eğlence, kaliteli lezzetlerin fazlasını sunan olanaklarıyla Türk misafirlerimiz için büyük bir imkan sunuyor. Gemilerimizde seyahatleri boyunca yeni yürümeye başlayan çocuklardan dinlenip huzur bulmak isteyen yetişkinlere kadar her yaştan misafirimizin keyif alacağı mekanlar ve aktiviteler bulmak mümkün. Türk misafirlerimizin gemilerimizle daha fazla buluşabilmesi için sunduğumuz ürünlerimiz, alternatiflerine kıyasla uygun fiyatlı, kolay ulaşılabilir keşif yolculukları olması sebebiyle de oldukça ilgi çekici. Misafirlerimizden aldığımız olumlu geri dönüşler, çalışmalarımıza yön vermemizi ve aynı anda çeşitli ayrıcalıklara sahip olmamıza olanak sunuyor. Bunun en güzel örneği, bu yıl, Türkiye’de yaz sezonuna ek olarak kış sezonunda da MSC Sinfonia gemimiz ile İstanbul ve İzmir kalkışlı seferler gerçekleştirecek ve Türk misafirlerimize yepyeni bir fırsat sunarak yıl boyunca gemilerimizde ağırlama şansına sahip olmamız. Yaptığımız çalışmalarla Türkiye’ye değer katmaktan mutluluk duyuyor ve gösterdiğimiz gelişimin artarak devam edeceğini öngörüyoruz.”

Gemide lüks ve ayrıcalıklı hizmet arayanlara da seçenekler sunuluyor

MSC Divina gemisi, her bütçeye uygun farklı kabin ve deneyim çeşitlerinin yanı sıra, lüks ve ayrıcalıklarla dolu özel bir kulüp faydalarını sunan “gemi içinde gemi” konsepti MSC Yacht Club’ı da içinde barındırıyor. MSC Cruises filosundaki 15 gemide bulunan MSC Yacht Club’da konaklayan misafirler, gemiye biniş anlarından seyahatleri boyunca kendilerine özel tahsis edilen kişisel yardımcı servisine, özel ve seçkin alanlardan ultra lüks suitlerde konaklamaya kadar her şey dahil ayrıcalıklı bir deneyime sahip oluyor.

Gemi seyahatinde lüksün tanımını değiştiren MSC Grubu’nun Explora Journeys markası da Türk limanlarında

MSC Grubu, 2023 yılı itibarıyla Gemi Seyahati Bölümü altında bulunan çağdaş marka MSC Cruises’ın yanı sıra lüks marka Explora Journeys ile yatırımlarına bir yenisini ekledi. Ultra lüks segmentte hizmet veren Explora Journeys’in ilk gemisi Explora I, teraslı kabinleri, ferah ortak alanları, akşam yemeğinde misafirlerle buluşan uluslararası mutfakları, dünya standartlarında eğlence anlayışı, ödüllere layık görülen aile boyu programları ve misafir dostu son teknolojileri ve özenle belirlenen niş destinasyon programlarıyla bambaşka bir deneyim sunuyor. Explora I, 2024 yaz programları kapsamında 8 kez Türkiye limanlarından da kalkışlı programlarını gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

