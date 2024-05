TYBA Yat Charter Show, Müthiş Bir Atmosferde Tamamlandı

Beş günlük bu B2B etkinliği, Tüm Yat İşletmecileri, Brokerleri ve Acenteleri Derneği (TYBA) tarafından düzenlenmekte ve 2018 yılından beri küresel yatçılık camiasının dikkatini çekmektedir. Bu yılki Show, 53 lüks yatın sergilendiği ve 18 ülkeden yaklaşık 350 charter broker ve 20 exhbitor firmanın katıldığı bir platform sundu.

Ayrıca, yatçılık dünyasının önemli uluslararası yat basın mensupları, influencerleri ve yerli yat basını Türkiye'nin doğal güzelliklerinden kültürel zenginliklerine, birinci sınıf tesislerinden geleneksel Gulet yelkenli yatlarına kadar lüks teknelerini vurgulayarak küresel yat turizminin çekiciliğini öne çıkardı.



TYBA Yacht Charter Show, sektör oyuncuları arasında daha sağlam bağlar kurmayı ve önemli anlaşmaları kolaylaştırmayı amaçlayan etkinliklerle dolu geçti. Her gün düzenlenen ağ kurmaya yönelik etkinlikler katılımcılar arasında yoğun etkileşim sağladı.



Show’un açılış törenine Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Fethiye Ticaret Odası Başkanı Osman Çıralı, Marmaris Bölge Liman Başkanı Eray Aykanat, Göcek Liman Başkanı Mustafa Ergüven, İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şube Başkanı İlkay Tugay ve Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç ve yerel ve uluslararası konuklar ile gazeteciler katıldı. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Türkiye'nin turizm tanıtımını artırmaya yönelik çabalarını vurguladı ve TYBA'nın Türk yat turizmine yönelik yaptığı çalışmaları takdir etti.





Show’un sona ermesinin ardından TYBA Başkanı Güneş Aysun, etkinliğin bu yılki performansı hakkındaki düşüncelerini paylaştı:“D Marin Göcek’te 3. kere, toplamda 5. kere Tyba Yacht Charter Show’u gerçekleştirdik. Geçen yıllara nazaran bu yıl hem yerli hem de yabancı acenta ve medyanın ilgisi daha fazlaydı. Sergilenen yatlar açısından bakacak olursak, D marin’in bize ayırdığı alanı aşamıyoruz. Bu alana da yaklaşık 51 yat sığıyor. Bunlara ek olarak bir kaç tekne alarga’da kalıyor ancak alargada kalmayı tekne sahipleri çok fazla tercih etmiyor. Esasen benim inancım, baglama yeri yeterli olduğunda sergilenen yat adedinin artacağı yönünde ve bu sayı 70'e kadar çıkabilir. Ancak belki en ideal rakam rahatça gezebilme açısından 60 da denebilir. Bu yıl etkinlikler her zamanki gibi aynı program dahilinde yapıldı. Bir kaç minik aksaklık olmuş olabilir ama bunları önümüzdeki yıllarda çözeriz. Önceki senelere göre basında daha fazla yer aldık. 5’e ulaşan Show sayımızı uluslarası yacht charter takviminde arttırak daha da ileriye götüreceğimizi düşünüyorum.”



TYBA Başkan Yardımcısı ve Yacht Charter Show Komitesi Başkanı Serhan Cengiz de Show ile ilgili olarak şunları ifade etti: “Bu yıl 5.sini başarılı bir şekilde bitirmiş olduğumuz TYBA Yacht Charter Show @D Marin etkinliğimiz Akdeniz çanağında yapılan önemli show'lardan birisi olarak yatçılık takvimlerindeki yerini perçinlemiştir. Sergilenen yatların çeşitliliği, nicelik ve niteliği tüm yerli yabancı katılımcı ve yatçılık basınınca beğeni kazanmıştır. Show'umuzun başarı çıtasını her sene biraz daha yükselterek bugünlere getirdik. Katılımcı sayısını, yabancı broker ve yerli, yabancı basın katılımını arttırarak Türkiye yat turimiznin tanıtımına katkıda bulunmaktan mutluyuz. Önümüzdeki yıllarda daha da iyilerini yapmak için çalışmalarımıza kararlılıkla ve derneğimiz üyelerinin gönüllü destekleriyle devam ediyoruz.”



Show’da düzenlenen yarışmaların sonuçları da duyuruldu:

En Misafirperver Mürettebat (Eşit):

Yazz

Double Eagle

Şef Yarışması:

1. Deep Water

2. Queen of Salmakis

3. La Bella Vita

Aşçılık için Onur Ödülü:

North Wind

Double Eagle

En İyi Kokteyl:

1.La Bella Vita

2. Yazz

3.North