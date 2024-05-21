Denizcilik Sektörü PerCon’da Buluştu

GİSBİR ana sponsorluğunda, sektörde faaliyet göstren tedarikçi ve satın almacıları bir araya getimek için düzenlenen, Denizcilik Endüstrisi İçin Mükemmel Bağlantı - Perfect Connection For The Maritime Industry GİSBİR PERCON 2024 etkinliği, 20 Mayıs Pazartesi günü Yassıada'da başladı.

Bostancı İskelesi'nden hareket eden tekne ile gelen katılımcıların adaya varışının ardından, birebir görüşmelerle başlayan etkinlik, PERCON organizatörü ve Prosentez Prodüksiyon Medya İletişim ve Reklamcılık şirket sahibi Cüneyt Yalınkılıç'ın açılış konuşmasıyla devam etti. Yalınkılıç'ın konuşmasının sonrasında, GİSBİR Genel Sekreteri Mehtap Özdemir ve GİSAŞ Genel Müdürü Türkan Manasır Öz, GİSBİR ve GİSAŞ'ın tanıtım sunumlarını gerçekleştirdi. Sunumların bitişiyle birlikte kurdele kesilerek GİSBİR PERCON 2024 resmen açıldı. Açılışın ardından katılımcılar hep birlikte öğle yemeği yedi.

Türkiye'de ilk kez gerçekleşen ve denizcilik sektöründeki 45 tedarikçi ile 34 satın almacıyı konaklamalı bir organizasyonla bir araya getiren, GİSAŞ'ın altın, ESMS Marin’in gümüş ve Gemi Brokerleri Derneği’nin bronz sponsor olarak destek verdiği GİSBİR PERCON 2024'ün ilk günü firma sunumları ve görüşmelerle devam etti. Görüşmelerin tamamlanmasıyla katılımcılar Bostancı Sahili'nde yer alan Şahane Kabare'de gala yemeği için buluştu. İlk günün tanıtım filmiyle başlayan gece, etkinlik sponsorlarına plaket takdimi ve gösterilerle devam etti. Keyifli geçen gecenin sonunda konuklar ertesi günün görüşmeleri için adaya döndü.