AVS Global Ship Supply and Catering Yönetim Kurulu Başkanı Abdülvahit Şimşek, 17 Mayıs’ta Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nde düzenlenen TEDx etkinliğinde bir konuşma yaptı. “Boya Sandığından Okyanuslara: Macera Dolu Yolculuğum” başlığını taşıyan konuşmada Şimşek, denizcilik sektöründeki kişisel ve profesyonel yolculuğunu anlatarak katılımcılara ilham verici bir deneyim sundu. Etkinlikte AVS Global sponsor olarak yer alırken, AVS Catering ekibi de katılımcılara ikramlarda bulundu.

Çocukluk yıllarından bahsederek konuşmasına başlayan Şimşek, boya sandığıyla geçen günleri sayesinde azim ve çalışma disiplini kazandığını vurguladı ve küçük yaşta çalışma hayatına atıldığı için hayatın zorluklarıyla erken tanıştığını, bu zorlukların onu şekillendirdiğini ifade etti. Boya sandığının kendisi için ne anlama geldiğini ve bu metaforun vizyonunu nasıl temsil ettiğini de paylaştı. Boya sandığı, Şimşek için sadece bir iş aracı değil, aynı zamanda gelecekteki büyük hayallerinin ve azminin sembolüydü. Bu mütevazı başlangıç noktası, Şimşek’in denizcilik sektöründe başarıya ulaşmasına ilham kaynağı oldu.

Kariyerindeki dönüm noktalarını ve karşılaştığı zorlukları aşmak için kullandığı stratejileri dinleyicilere aktaran Şimşek, denizcilik sektöründe karşılaştığı engellerin ve bunları aşma süreçlerinin, girişimcilik ruhunu nasıl beslediğini ve onu bugünkü konumuna getirdiğini anlattı. Konuşmasında, denizcilik sektöründe gerçekleştirdiği yenilikler ve girişimcilik hikâyeleri, dinleyicilere ilham verdi.

Şimşek, boya sandığının kendisine neler öğrettiğini şu sözlerle açıkladı: “Hâlâ gururla sırtımda taşıdığım boya sandığımla yaşıyorum. Boya sandığım bana geleneksel iş yapmamayı, yenilikçi olmayı, yerimde durmamayı, sürekli hareket halinde olmayı, mevcut pazarla yetinmemeyi, sürekli yeni pazarlar aramayı ve en önemlisi, müşterim bana gelmiyorsa müşterimin ayağına büyük bir istekle gitmeyi öğretti. İyi ki oldun, iyi ki varsın boya sandığım. Sizin de bir boya sandığınız olsun.”

Vira Haber