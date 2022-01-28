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Antalya Açıklarında 4,3 Büyüklüğünde Deprem

Antalya Açıklarında 4,3 Büyüklüğünde Deprem

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması... Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.57'de Akdeniz'de, Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 3,32 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Gazipaşa ilçesine 82.60 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

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