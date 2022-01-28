Antalya Açıklarında 4,3 Büyüklüğünde Deprem
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması... Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
A+A-
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.57'de Akdeniz'de, Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 3,32 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Gazipaşa ilçesine 82.60 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
Bu haber toplam 105 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.