İzmir Açıklarında 9 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 9 düzensiz göçmen, karaya çıkarıldı.
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İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 9 düzensiz göçmen, karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme açıklarında can salında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi yönlendirildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salındaki 9 düzensiz göçmeni kurtardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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Etiketler : izmir, göçmen, çeşme, sahil güvenlik komutanlığı
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