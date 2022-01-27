İzmir’e Bir Antik Liman Daha!

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dikili’de antik kent limanı kalıntıları ile ve Bergama’da kültürel varlıkların bulunduğu bölgeleri birinci derece arkeolojik SİT ilan ederken Urla da Klazomenai Antik Kenti’nden kalma anıtsal mezarlık duvarının bulunduğu parselin derecesini kısmen düşürdü.

Resmi Gazete’de yer alan ilanlara göre İzmir’deki arkeolojik SİT alanlarına yenileri eklenirken, bazı parsellerin SİT dereceleri değiştirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı İzmir 2 No'lu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu yaptığı incelemeler sonucunda Bergama ve Dikili’de iki bölgeyi birinci derece arkeolojik SİT ilan edilirken İzmir 1 No'lu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu da Urla’da Klazomenai Antik Kenti’ne komşu bir parselin SİT derecesini değiştirdi.

DİKİLİ

Bakanlığa bağlı uzmanların Dikili İsmetpaşa Mahallesi'ndeki Kabakum Yolu bölgesinde yaptığı incelemeler sonucunda antik liman kalıntıları bulundu. Hazırlanan rapor sonucunda liman kalıntıları bulunan alan birinci derece arkeolojik SİT ilan edildi.

Resmi Gazete’de yer alan kararda “İzmir İli. Dikili İlçesi. İsmetpaşa Mahallesi, Kabakumyolu Mevkii sahilinde, tapulama harici alanda, deniz içinde kalan ve geç antik döneme tarihlenen üç bölümlü iskele şeklinde liman kalıntısının, antik dönem sonrasındaki tektonik hareketler sonucunda meydana gelen topoğrafik değişikliklerden sonra bile antik dönemden beri süregelen limancılık faaliyetlerinin sürdürüldüğüne işaret eden mimari bir buluntu olması nedeniyle; söz konusu liman kalıntısının bulunduğu alanın 1. (Birinci) Derece Arkeolojik Sit olarak ekli 1/25000 ölçekli haritada sınırları ve koordinatları belirtildiği şekliyle 2863 sayılı yasa kapsamında tescil edilmesine, ekli sit fişinin uygun olduğuna, karar verildi.” ifadelerine yer verildi.

BERGAMA

Bergama Okçular Mahallesi’nde bazı parsellerde yapılan incelemeler sonucunda ise kültür varlıkları bulundu. Bakanlık 5 parseli birinci derece arkeolojik SİT ilan ederken bu parsellere komşu 2 parsel ise üçüncü derece arkeolojik SİT ilan edildi.

Kurulun kararı şu şekilde: “İzmir ili, Bergama ilçesi, Okçular mahallesinde tespit edilen kültür varlıklarının yer aldığı; 102 ada 101-102-103 parseller ve 101 ada 250 parselin bir bölümü ile 101 ada 248 parselin tamamını kapsayan alanın 1.(Birinci) Derece Arkeolojik Sit, 101 ada 241 ve 247 parsellerin tamamını kapsayan alanın 3. (Üçüncü) Derece Arkeolojik Sit olarak ekli 1/2000 ölçekli kadastral haritada belirtildiği şekliyle 2863 sayılı yasa kapsamında tescil edilmesine, ekli sit fişinin olduğuna, karar verildi.”

URLA

İzmir 1 No'lu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu da Urla İskele Mahallesi’nde yer alan özel mülkiyetteki ikinci derece arkeolojik SİT statüsündeki 2 parselin derecelerinin düşürülmesi amacıyla yapılan başvuruları değerlendirdi. Klazomenai Antik Kenti döneminde nekropol (mezarlık) alanı olarak kullanılan bir parsel için yapılan talep kabul edilmezken peribolos (anıtsal duvar) bulunan parselin bir kısmı SİT derecesi düşürüldü.

Kararda “İzmir İli, Urla İlçesi, İskele Mahallesinde bulunan, tapunun eski:989 ada, 2 ( yeni: 4685 ada, 2) parselinde özel mülkiyette, "2. derece arkeolojik sit" alanında ve koruma amaçlı imar planı uygun bulunan alanda kalan taşınmazda yapılan kazı çalışmaları sonucunda; açığa çıkan kalıntı ve buluntular ile Kazi Başkanı görüşleri doğrultusunda; alanın Klazomenai antik kentinin arkaiki dönemde yoğun bir şekilde kullanılan "nekropol alanı" olması nedeniyle 989 ada, 2 parsele yönelik sit derece değişikliği isteminin uygun olmadığına, ancak; 989 ada, I parseldeki gömülerin sınırlarını tanımlayan peribolos duvarı dışında, parselin kalan bölümünde korunması gerekli taşınmaz kültür varlığına rastlanılmadığı anlaşıldığından, parselin sit derecesinin; "3. derece arkeolojik sit" olarak değiştirilmesi isteminin uygun olduğuna, parselin tapu kütüğüne "3. derece arkeolojik sit alanıdır" şerhinin konulmasına, parselin güney doğusunda kalan mezar çevirme duvarının yerinde korunmasına ve bu alanda hiç bir inşaat ve fiziki uygulamada bulunulmamasına, parselin kalan bölümünde yapılaşmaya gidilmesi durumunda; koruma amaç imar planı değişikliğinin ve açığa çıkan duvar kalıntısının yapılaşma alanı dışında bırakacak şekilde hazırlanacak olan projesinin iletilmesinden sonra konunun değerlendirilebileceğine” ifadeleri yer aldı.

