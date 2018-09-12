Antalya beşik gibi sallanıyor

Akdeniz'de Richter Ölçeği'ne göre 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre Akdeniz'de Richter Ölçeği'ne göre 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya'nın Kumluca ilçesinin 65.45 kilometre açığında saat 09.21'de, 40.19 kilometre derinlikte kaydedilen deprem Antalya'nın bütün ilçelerinde Burdur ve Isparta'da da hissedildi.

Antalya'da dün sabaha karşı da Döşemealtı ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, bu deprem de Antalya'nın tamamında ve Burdur ile Isparta'nın bazı ilçelerinde hissedilmişti.

"KARA ÇOK ETKİLENMEDİ"

Antalya Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Fevzi Timur, Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin, şimdiye kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.

Timur yaptığı açıklamada, bugün saat 09.21'de merkez üssü Antalya'nın Kumluca ilçesinin yaklaşık 65 kilometre açıklarında 5,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildiğini hatırlattı.

Kumluca'da herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını ifade eden Timur, "Kaymakam, polis ve jandarma ekiplerinden arkadaşlarla görüştük, şu an için bir sıkıntı görünmüyor. Zaten deprem denizde olduğu için kara çok etkilenmedi." açıklamasında bulundu. Öte yandan deprem Antalya şehir merkezinde de hissedildi.

“YIKICI DEPREMLER OLARAK BEKLENMEZLER”

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz ise depremle ilgili şu değerlendirmede bulundu:

Daha önce hatırlarsanız dün Antalya’da bir deprem olmuştu, 4.8. Hemen Antalya Döşemealtı bölgesinde. Fakat depremin ilginç özelliği 100 km derinde olması. Bugün olan deprem de 60 km derinde. Bunlar yüzeyde olan olaylar değil, yerin altında olaylar.

Vira Haber