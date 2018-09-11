Seiki gemisinin maketi Deniz Müzesi'ne teslim edildi

Japonya İmparatorluğu Deniz Kuvvetleri'nin tamamı yerli üretim ilk savaş gemisi Seiki'nin maketinin teslimi nedeniyle Deniz Müzesi'nde, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Japonya Prensesi Akiko Mikasa'nın katılımıyla tören düzenlendi.

Deniz Müzesi Komutanı Deniz Albay İlyas Gültaş, törendeki konuşmasında, Ertuğrul Fırkateyni olayının, Türkiye-Japonya ilişkileri tarihindeki önemine değindi.

Gültaş, 1878 yılının da ilişkilerde önemli bir kavşak noktası olduğunu ve o yıl Prens Komatsu'nun Seiki savaş gemisi ile İstanbul'a yaptığı ziyaretin iki ülke ilişkilerini olgunlaştırma yolunda ilk adımı teşkil ettiğini dile getirdi.

Albay Gültaş, "Bu bağlamda 20 yılı aşkın süredir hizmetler sunan Japonya-Türkiye Cemiyeti tarafından bugün bizlere Seiki savaş gemisinin bir maketinin bağışlanması, Türk-Japon dostluğunun ölmez anısına yeni bir değer katmaktadır. Tarihi geçmişi ve toplumsal değerleri açısından birbiriyle sayısız ortak yönleri olan iki ülkenin 140 yıllık dostluk geçmişini iki ülke denizcilerinin başlatmış olmasından büyük bir gurur duyduğumuzu vurgulamak isterim. Bu güzel dostluğun ilerlemesi için bugün olduğu gibi yapılan her yeni girişimi ve katkıyı da çok önemsediğimizi belirtmek isterim." diye konuştu.

Japonya Türkiye Cemiyeti Başkanı Eizo Kobayashi ise Ertuğrul Fırkateyni kazasının 125. yıl dönümü olan 2015'te Japonya ve Türkiye arasındaki dostluğu onurlandırmak adına, kazazedeleri Türkiye'ye getiren savaş gemisinin maketinin, 2016'da yılında bir diğer savaş gemisi maketinin Türkiye'ye takdim edildiğini, Seiki'nin maketinin de İstanbul'a gelişiyle projenin nihayete ulaştığını anlattı.

Kobayashi, Japonya Prensesi Akiko Mikasa'nın maketi kendi kaligrafisiyle yazdığını belirtti.

Konuşmaların ardından Kobayashi, İlyas Gültaş'a gemi maketini teslim etti. Daha sonra katılımcılar hatıra fotoğrafı çekildi.

Törende Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Tayyar Ertem, Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Norio Ehara da yer aldı.

Seiki savaş gemisi

Japonya'ya ait bir savaş gemisi olan "Seiki" ile Osmanlı İmparatorluğu'na ilk ziyaret 1878'de gerçekleştirildi.

Japonya Türkiye Cemiyeti ve Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri mensuplarının katkılarıyla hazırlanan maket, Türkiye ile Japonya ve iki ülke deniz kuvvetleri arasındaki dostluğun uzun yıllar sürmesi dileğiyle Seiki'nin ziyaretinin 140. yıl dönümüne denk gelen 2018'de Deniz Müzesi'ne armağan edildi.

Geminin baş tarafına yerleştirilen isim levhası, Rus-Japon Savaşı sırasında Japon Denizi'ndeki muharebede Japonya İmparatorluğu Deniz Kuvvetleri Amirali Heihachiro Togo'nun sancak gemisi Mikasa'nın güvertesinde kullanılmış tik ağacının bir parçasından imal edildi. Seiki gemi ismi Prenses Akiko Mikasa tarafından yazıldı.

Vira Haber