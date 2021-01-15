Antalya Havalimanı’nda Nisanda Ciddi Hareketlilik Bekleniyor

Geçen sene pandemiye rağmen 10 milyona yakın yolcuya hizmet veren Fraport TAV Antalya Havalimanı 2021'de, turizmde rekor yılı olan ve 35 milyonu aşan yolcu trafiğinin gerçekleştiği 2019'un en az yarısına ulaşmayı hedefliyor. Fraport TAV Uluslararası Antalya Havalimanı'nın Genel Müdürü Deniz Varol 2020'de yaklaşık 10 milyon yolcuya hizmet verdiklerini, uluslararası uçuşlarda ise 3.3 milyona yakın turistin yurt dışından direkt Antalya'ya uçtuğunu söyledi.

Önlemlerin aksatmadan 2021 yılında da devam ettirilmesi gerektiğini söyleyen Varol, “2021 için turist sayısı anlamında hesap yapmıyoruz. Sadece tüm havalimanları ile değil tüm turizm sektörüyle de iletişim halindeyiz. Özellikle nisan ayıyla birlikte ciddi hareketlilik olacağını düşünüyoruz. Dünya genelinde aşı gündeme geldiğinden bütün ülkeler çok ciddi pozitif reaksiyon gösterdi. Çok ciddi gelişmeler görüyoruz" dedi.

Şubat, mart, nisan aylarına doğru pozitif görüntünün artarak devam edeceğini, sezona daha umutlu girileceği beklentisi olduğunu açıklayan Varol, şunları söyledi: “Tabi ki 2019 rakamları olmasa bile yaklaşmayı hedefliyoruz. Covid-19 önlemleri kapsamında bugüne kadar hiç öngörülmeyen farklı yatırımlar yapıldı. Telafi etmemiz gereken çok ciddi bir geri dönüşüme ihtiyacımız var turizm potansiyeli olarak.”

Vira Haber