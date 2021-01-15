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Deniz Kuvvetleri Komutanlığında Görevli Kurmay Yarbay Tedavi Gördüğü Hastanede Şehit Oldu

Deniz Kuvvetleri Komutanlığında Görevli Kurmay Yarbay Tedavi Gördüğü Hastanede Şehit Oldu

MSB, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görevli Deniz Kurmay Yarbay Şükrü Cömert'in 9 Ocak'ta görevi sırasında geçirdiği rahatsızlığın ardından kaldırıldığı hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu bildirdi.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görevli Deniz Kurmay Yarbay Şükrü Cömert'in 9 Ocak'ta görevi sırasında geçirdiği rahatsızlığın ardından kaldırıldığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Vira Haber

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