Antalya Sahillerinde Güneşli Hava

Havanın 20, deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü Antalya'da, güneşli havayı fırsat bilen kent sakinleri ve turistler sahillerinde güneşlendi.

Konyaaltı Sahili'nde güzel havanın tadını çıkaranlardan bazıları denize girdi, kimi aileler deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerine oturarak vakit geçirdi.

Bazı kişiler palmiye ağaçlarının gölgesinde yürüyüş yaptı, bazıları ise parklarda zaman geçirmeyi tercih etti.

Vira Haber