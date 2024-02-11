Antalya Serbest Bölge'de Tersane Yangını

Konyaaltı ilçesindeki Serbest Bölge'de bulunan bir tersanede meydana gelen yangına müdahale amacıyla bölgeye itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalara başlayan ekipler, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından gönderilen 15 itfaiye aracı ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait 6 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile yangına müdahale etti.

Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı ve incelemelerde bulundu. Ayrıca, bazı fabrika çalışanları ve Serbest Bölge yöneticileri de söndürme çalışmalarını yakından takip etti.

Vira Haber