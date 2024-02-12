Kafkametler'in Kayıp 7 Mürettebatı 85 Gündür Aranıyor

Geçen yıl 19 Kasım günü Kdz. Ereğli ilçesinde fırtına sebebiyle askeri mendireğe çarpan Türk bayraklı yük gemisi Kafkametler, çarptıktan bir süre sonra batmıştı. Geminin 12 mürettebatının 5'inin cansız bedenine ulaşılırken, kayıp 7 mürettebatı arama çalışmaları 85 gündür sürüyor. Sahil Güvenlik, AFAD, Kıyı Emniyeti, Deniz Polisi ekipleri deniz üzerinde ve kıyıda arama tarama çalışmalarını sürdürüyor. Denizcilik Genel Müdürlüğü koordinesinde özel bir firma tarafından batık geminin enkazını kaldırma çalışmaları ise sürüyor.

Vira Haber