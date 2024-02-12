Bozcaada ve Gökçeada'ya Feribot Seferlerine Fırtına Engeli

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım AŞ, Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada hattında planlanan bazı tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında Bozcaada'dan saat 07.00, 10.00, 14.00 seferleri, Geyikli'den saat 08.00, 11.00, 15.00, seferleri iptal edildi. Gökçeada hattında ise, Gökçeada'dan saat 07.00, 11.00, 17.00, 22.00, Kabatepe saat 09.00, 13.00, 19.00 seferleri iptal edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Çanakkale için fırtına ve sağanak uyarısında bulundu. Açıklamada, bu gece itibarıyla il genelinde rüzgarın da güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat, kıyılarda 80 km/saat) esmesi beklendiği belirtildi. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarılarda bulunuldu. Öte yandan öğle saatlerinden itibaren kent genelinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği de bildirildi. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı da halkın dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Çanakkale Valiliği’nden yapılan açıklamada ise, “Son değerlendirmelere göre; 11.02.2024 Pazar günü gece saatlerinden sonra Çanakkale il genelinde kuvvetli (21-50 kg/m2), 12.02.2024 (Pazartesi) öğleden sonra Çanakkale’nin güneydoğusunda (Bayramiç, Yenice) çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı, rüzgarın da güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat, kıyılarda 80 km/saat) esmesi beklendiğinden kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarımız tarafından gerekli tedbirler alınmakla beraber vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından dikkatli olmaları önemle rica olunur” denildi.

Vira Haber