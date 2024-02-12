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Balıkçı Tekneleri Kozlu Açıklarına Akın Etti

Balıkçı Tekneleri Kozlu Açıklarına Akın Etti

Zonguldaklı balıkçıların yeni rotası Kozlu açıkları oldu.

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Zonguldak’ta bir kaç gündür devam eden istavrit bolluğu sürüyor. Kozlu açıklarında görülen istavrit yoğunluğu nedeniyle onlarca balıkçı Kozlu’ya akın etti. Balıkçılar ağlarını denize bırakarak meraklı bekleyişlerini sürdürdü. Balıkçıları Kozlu’da gören vatandaşlar ise o anları telefonlarını kaydederek sosyal medya da paylaştı.

Vira Haber 

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