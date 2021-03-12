Antalya ve Muğla'da Denizler İçin Fırtına Uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Kaş ile Mersin'in Anamur ilçeleri arasında rüzgarın batı ve güneybatı yönlerinden, Muğla'nın Bodrum ve Fethiye ilçeleri ile Antalya Körfezi'nde ise kuzey ve kuzeybatı yönlerden etkisini artırması bekleniyor.

Fırtınanın saatteki hızının 50 ila 88 kilometreyi bulabileceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli fırtınanın bugün saat 15.00 civarında etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Vira Haber