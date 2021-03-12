Zonguldak'ta Gemide Uyuşturucu Bulunmasına İlişkin Yargılanan 2 Sanığa 30'ar Yıl Hapis Cezası

Zonguldak 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu yargılanan yabancı uyruklu G.X, K.W. ve J.Z. ile avukatları katıldı.

Sanık G.X, tercüman eşliğinde yaptığı savunmada çalışanların ve hiçbirinin bu işin içinde olmadığını öne sürerek, "İş birliği yapan biri olsaydı karşıda bir tedirginlik ya da çoktan kaçmış olurdu. Sabah 08.00'den 12.00'ye kadar polislerin arama yapmasına sonuna kadar yardımcı olduk. Hayatım boyunca böyle işlere bulaşmadım. Özgür kalmak istiyorum, adil bir karar olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

K.W. de gemide çalışmanın çok zor olduğunu belirterek, "Maaş durumumuz iyi olduğu için ailemizin ve akrabalarımızın sorumluluğunu üstlenmekteyiz. Bir gidişte birkaç ay evden uzak oluruz. Hayatımız boyunca mesleğimiz nedeniyle ailemizi ve memleketimizi özleyerek geçiriyoruz. Salgında bu süreçler zaten uzun sürmekteydi. Bu olaydan dolayı ailemden uzak kaldım. Aileme kavuşmak istiyorum." diye konuştu.

J.Z. de suçsuz olduklarını savunarak beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, G.X. ve K.W'nin üzerlerine atılı suçu işledikleri gerekçesiyle 30'ar yıl hapis cezasına çarptırılmasına, J.Z'nin delil yetersizliğinden beraatine karar verdi.

Kararın ardından gözyaşı döken G.X, rahatsızlanarak baygınlık geçirdi. Adliyeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan sanık hastaneye kaldırıldı.

OLAY

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekiplerince uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma kapsamında Kilimli ilçesine bağlı Muslu beldesindeki termik santrale ait limana gelen geminin alt bölümüne gizlenmiş uyuşturucu olduğunun belirlenmesi üzerine 23 Ağustos 2020'de operasyon düzenlenmişti.

Çok sayıda polis, dalgıç ve sahil güvenlik su altı ekibinin katıldığı operasyonda geminin suda kalan alt kısmına gizlenmiş 30 kilogram uyuşturucu bulunmuş, yabancı uyruklu 3 gemi personeli gözaltına alınmıştı.

Vira Haber