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Antalya'da 13 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Antalya'da 13 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında lastik botla Yunanistan'ın Meis Adası'na geçmeye çalışan 13 düzensiz göçmen yakalandı.

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Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri Kaş ilçesi Gürmenli adası açığında lastik bot ile yasa dışı yollarla Yunan adası Kızılhisar'a (Meis) geçmeye çalışan düzensiz göçmenler olduğunu tespit etti. Bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi. Durdurulan lastik bottaki 13 düzensiz göçmen ile Suriye uyruklu göçmen kaçakçısı yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Vira Haber 

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