Evyapport'tan Limandaki Kazaya İlişkin İlk Açıklama

Kazaya ilişkin açıklama şu şekilde;

"24.01.2024 tarihinde Çin'in Ningbo Limanı'ndan hareket eden Hong Kong Bayraklı YM Witness adlı konteyner gemisi, sırasıyla Çin'in Shanghai ve Shekou limanları, Singapur, Suudi Arabistan'da Jeddah, Mısır'da Suiz/El Suweis ve Damietta limanlarının ardından İstanbul Ambarlı Limanı'na uğramıştır. 16 Mart 2024 günü YM Witness gemisi, Evyapport Limanı'na yanaşma manevrası sırasında meydana gelen kazada üç rıhtım vincini devirmiş; gemi ve devrilen vinçler rıhtıma ve bazı konteynerlere zarar vermiştir. Olay neticesinde can kaybı ve yaralanma yaşanmamış olması en büyük tesellimizdir.

İskelemizde tank ve konteyner terminal operasyonlarımız kesintisiz olarak devam etmektedir. Kazanın gelişimi ve nedenleri hakkındaki tespit çalışmalarımız, resmi kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde devam etmektedir. Kazanın nedenleri ve etkilerine dair elde ettiğimiz her türlü bilgi yetkililerle anında paylaşılmaktadır. Tüm çalışma arkadaşlarımıza ve Körfez halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."

Vira Haber