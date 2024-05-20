Antalya’da 19 Mayıs Coşkusu Havada, Karada ve Denizde Yaşandı

Antalya’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı büyük bir coşku ile kutlandı. Kutlamalarda Antalya Valisi Hulusi Şahin’e, Antalya Milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, Vali Yardımcısı Suat Seyitoğlu, Muratpaşa Kaymakamı Dr. Orhan Burhan, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Ali Nevzat Açıkgöz, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Adnan Tabar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı SG. Yarbay Tolga Coşkun, 3. Piyade Eğitim Tugayı Komutanı Albay Mehmet Kayhan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Kamu Kurumlarının Müdürleri, STK başkanları ve çok sayıda vatandaş eşlik etti.



‘Gençlerimize güveniyor, geleceğe umutla bakıyoruz’

Program, Karaalioğlu parkında, gençlerin Vali Şahin’e bayrak takdim etmesi ve akabinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajının okunmasıyla başladı. Bu coşkulu günü en içten duygularla kutlayacağımızı ifade eden Vali Şahin, “Gençlerle beraber geleceğe umutla bakıyoruz, aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum.” dedi. Karaalioğlu Parkı’ndaki etkinlikleri izleyen Vali Şahin el yapımı eşya, resim, ahşap, taş boyama ve benzeri eşyaların yer aldığı sergileri gezerek ürünlerin yapılışı ve sergiler hakkında bilgi aldı. Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün organizasyonunda düzenlenen tenis, masa tenisi, dart, okçuluk, tekvando, basket, satranç, paten gösterilerini izleyen Vali Şahin, gençlerle birlikte masa tenisi oynadı.



Denizde Muhteşem Kortej

Karaalioğlu parkındaki kutlamaların ardından Kaleiçi Yat Limanı’na geçen Vali Şahin ve protokol üyeleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için hazırlanan Deniz Korteji Etkinliğine katıldı. Sahil Güvenlik ve Emniyet ekiplerimizin botlarının yanısıra, Türk Bayrakları ile donatılan sivil teknelerin de katıldığı kortej beğeni ile izlendi.



İstikbal Göklerdedir

Etkinlikler kapsamında, THK Karain Havalanı ve Eğitim Merkezinde düzenlenen “Uluslararası Fly To Troy ve Havacılık Festivaline” katılım sağlayan Vali Şahin açılış konuşmasında, “Kutlamalara karada başladık, denizde müthiş bir kortej yaptık. Şimdi de Fly To Troy’ un düzenlediği festival ile kutlamalara devam ediyoruz. " dedi. Havacılık alanında büyük işlerin yapıldığına dikkat çeken Vali Şahin, “Gençlerimizin havacılığa olan ilgisi havacılık alanında geleceğimizin parlak olduğunun işaretidir, Türk havacılığı Türk Milletinin fedakarlıkları ile bu günlere gelmiştir” dedi. Vali Şahin, konuşmasının ardından festival alanındaki stantları gezdi. Daha sonra 2 kişilik Ultra Light sınıfı uçakla uçuş etkinliği yapan Vali Şahin, uçuş teknikleri ve donanımlar hakkında görevlilerden bilgi aldı.

Vira Haber