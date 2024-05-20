Türk Donanmasının Gururu Olan Savaş Gemileri Ziyarete Açıldı

Kuşadası’nda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan, yerli gemiler olan TCG Bozcaada Korveti ile TCG Alanya mayın avlama gemisi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, halkın ziyaretine açıldı. Vatandaşlar, Kuşadası Limanı’na demirleyen her iki savaş gemisini görmek için sabah saatlerinden itibaren girişte uzun kuyruklar oluşturdu. Gezi boyunca, Kuşadalılar harp gemileri hakkında merak ettikleri soruları sorma fırsatı da buldu. Askeri personel sorulan soruları içtenlikle yanıtlarken, seyrüsefer cihazları hakkında da bilgiler verdi. Küçük yaştaki çocuklar özellikle TCG Bozcaada Korveti’nin güvertesinde bulunan SH-70 tipi Seahawk helikopterine yoğun ilgi gösterdi. Kuşadalılar gemilerin önünde bol bol hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

Vira Haber