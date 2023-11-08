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Antalya'da 4,5 Büyüklüğünde Deprem

Antalya'da 4,5 Büyüklüğünde Deprem

Antalya'da saat 15.39'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 95,4 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Vira Haber

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