Antalya'da 4,5 Büyüklüğünde Deprem
Antalya'da saat 15.39'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 95,4 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Vira Haber
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