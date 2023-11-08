Trakya'daki Barajların Ortalama Doluluk Oranı Yüzde 34 Olarak Ölçüldü

DSİ Edirne 11. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, son yağışların Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da DSİ sorumluluğundaki barajlara katkısı olmadı.

Barajlardaki ortalama doluluk oranı, geçen yılın kasım ayı verilerinin yüzde 13 altında kaldı.

Trakya'da 1 milyar 112 milyon 968 bin metreküp hacme sahip 14 barajdaki toplam su miktarı, yağışlara rağmen 380 milyon 907 bin metreküp olarak ölçüldü. Bu barajlarda geçen yıl kasım ayında 524 milyon 194 bin metreküp su bulunuyordu.

Edirne'de geçen yıl kasım ayında 189 milyon 655 bin metreküp ölçülen 6 barajdaki toplam su miktarı, bu yıl 173 milyon 372 bin metreküpe geriledi.

Kırklareli'nde geçen yıl kasımda 171 milyon 205 bin metreküp olarak kayıtlara geçen 4 barajdaki toplam su miktarı, bu yılın aynı döneminde 84 milyon 576 bin metreküp olarak ölçüldü.

Tekirdağ'da ise geçen yıl kasımda 163 milyon 334 bin metreküp olan 4 barajın toplam su miktarı, bu yıl kasımda 122 milyon 959 bin metreküpe düştü.

Trakya'daki 14 barajda geçen yıl kasım ayında yüzde 47 olarak ölçülen ortalama doluluk oranı, bu yıl yüzde 34 olarak tespit edildi.

Vira Haber