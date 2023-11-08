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Doğu Karadeniz İçin Fırtına Uyarısı

Doğu Karadeniz İçin Fırtına Uyarısı

Doğu Karadeniz'de yarın fırtına bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz bölgesindeki rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, perşembe akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Vira Haber

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