Doğu Karadeniz İçin Fırtına Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz bölgesindeki rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, perşembe akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Vira Haber