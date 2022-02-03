Antalya’da 5.1 Büyüklüğünde Deprem

Akdeniz gece saatlerinde depremle sarsıldı. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre saat 00.03’te Antalya’nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin yerin 13.20 km derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

KOCA’DAN AÇIKLAMA

Deprem sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Saat 00.03'te, Akdeniz'de 5,1 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem Antalya'da hissedilmiş, Mersin'de hissedilmemiştir. İki ilimizde de İl Ambulans Servisi Başhekimliklerimize herhangi bir başvuru olmamıştır. Sahada durumu takip ediyoruz. Geçmiş olsun” dedi.