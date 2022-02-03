Deniz Ulaşımına Fırtına Engeli!

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege'deki hava muhalefeti sebebiyle Kabatepe-Gökçeada hattında bazı seferler ile Geyikli-Bozcaada hattında tüm feribot seferlerinin iptal ettiğini duyurdu.

GESTAŞ A.Ş.’den yapılan açıklamada, “Geyikli-Bozcaada hattında olumsuz hava şartlarından dolayı yapılması planlanan tarifeli tüm seferlerimiz iptal edilmiştir.

Kabatepe-Gökçeada hattında ise gün içerisinde sadece Gökçeada'dan saat 13.00'de, Kabatepe'den ise saat 19.00'da seferler yapılacaktır” denildi.

