BUDO'nun Bazı Seferleri İptal Edildi

Yetkililerden yapılan açıklamaya göre, 8 Ocak 2026 Perşembe günü olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilen seferler şu şekilde açıklandı:

"Saat 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

Saat 08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)



Saat 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

Saat 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş)

Saat 11.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

Saat 11.30 İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas)

Saat 13.00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)."

Yetkililer, yolcuların mağduriyet yaşamamaları adına güncel sefer bilgilerini resmi internet sitesi ve çağrı merkezleri üzerinden takip etmeleri gerektiğini belirtti. Olumsuz hava şartlarının seyrine göre seferlerde yeni iptallerin yaşanabileceği de ifade edildi.

Vira Haber