Antalya’da Amatör Balıkçılar, Ağlara Takılan Caretta Carettayı Kurtardı

Belek Mahallesi'nde amatör balıkçı Ömer Baydak ve arkadaşı Hakan Karaduman, tam kapanmadan birkaç gün önce tekneyle balık avlamak için denize açıldı.

Baydak ve Karaduman, kıyıya yakın bir alanda denizde ağlara dolanan caretta carettayı fark etti. Tekneyle caretta carettaya yaklaşan Baydak, elindeki bıçak ile ağları parçalayarak, hayvanı kurtarıp, denize bıraktı. Bu sırada Hakan Karaduman da cep telefonu kamerasıyla görüntü çekti.

Baydak'ın “Dur bir tanem, tamam gülüm, Bir dakika dur, tamam nefes al, daha fazla yaralanma, tamam kurtuldun, Aslanım benim” diye seslenmesi, ilgi çekti.

Belek’te Amatör balıkçılık yapan Ömer Baydak, denize bırakılan ağların önemli tehdit olduğunu belirterek, "Sürekli kıyılarımızda otel bölgelerinin önünde amatör balıkçılar ile fiber tekne balıkçıları ve su sporlarının ağ atmaları, misina ve ip ağı atmaları sonucu caretta carettalar bu ağlara takılıyor. Burası caretta caretta bölgesi. Yasaklardan önce bir arkadaşım ile balığa çıktığımızda caretta carettanın ağlarda çırpındığını görünce yanına yaklaştık hatta oraya yaklaşırken kendimizin de motoru ağlara takıldı. Uzun süre uğraştıktan sonra arkadaşımla caretta carettayı ağlardan kurtardık. Bu tür ağları sahile sıfır iskelelerin aralarına atıyorlar. Buralara ağ atılmaması lazım. Bu bizim en büyük kanayan yaramız. Bu ağlara sadece caretta carettalar değil insanlar ve çocuklar da takılabilir. " dedi.

Vira Haber