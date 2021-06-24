Antalya'da Balıkçının Oltasına 130 Kiloluk Orkinos Takıldı

Antalya Balıkçı Barınağı’nda teknesi bulunan balıkçı Yusuf Kara(Kaptankara), büyük balık yakalamak için denize açıldı. Büyük Çaltıcak’ın açıklarına giden Kara’nın oltasına mavi yüzgeçli orkinos balığı takıldı. 80 metre derinlikte oltaya takılan balık Kara’nın teknesini bir süre sürükledi. Yusuf Kara, 3.5 saatlik uğraşın ardından balığı su yüzüne çıkarmayı başardı. Kara’nın tekneye çıkardığı balığın yanına yatması renkli görüntüler oluşturdu.

11 yıldır balıkçılık yapan Yusuf Kara, ilk kez bu kadar büyük bir balık yakaladığını kaydetti. Balıkçı ağabeylerinden yakaladığı balığın hep denizde görüldüğünü ama yakalayanın olmadığını duyduğunu dile getiren Kara, “Ben de bu balığı açıldığım zaman görüyordum ama malzemem olmadığı için yakalayamıyordum. Balığın geldiği zamanları takip etmeye başladım. Orkinos, bir iki hafta geliyor, daha sonra buralardan çıkıp gidiyordu. Takımlarımı ayarladım. 2-3 defa deneme yaptım, 4’üncü denememde yakaladım. Çok güzel oldu” diye konuştu.

'Hem korku hem heyecan'

Balığı çekerken çok zorlandığını anlatan Kara, ”Yarım saate çıkarırım sudan diye düşünüyordum, bayağı bir zorlandım. Açığa sürüklendiğim zaman korku yaşadım. Hem korku hem heyecanı bir arada yaşadım” dedi.

Balığın yakalanma anları ve sudan çıkarılmış hali cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Vira Haber