Tekne Kaptanı, Şişe İçinde Denize Atılmış 95 Yıllık Not Buldu

Michigan eyaletinin Cheboygan şehrinde tekne turları ve tüplü dalış etkinlikleri şirketi olan Jennifer Dowker, geçen hafta dalış yaptığı sırada içerisinde 1926'dan kalma not olan bir şişe buldu.

Notun içerisinde "Bu şişeyi bulan kişi bu kağıdı George Morrow Cheboygan'a iade etsin ve nerede bulunduğunu söylesin" yazıyordu.

Dowker'ın Facebook'ta da paylaştığı not, 100 binden fazla kişi tarafından paylaşılınca haber şişeyi denize atan George Morrow'un kızının kulağına da gitti.

Michele Primeau, CNN'e yaptığı açıklamada, Facebook kullanmadığını, paylaşımı gören bir kişinin kendisini aradığını ve fotoğrafı görünce babasının el yazısını hemen tanıdığını söyledi.

Primeau, notun yazıldığı tarihin babasının doğum günü olduğunu belirterek "Onu 17 ya da 18. yaş gününde bir mektup yazıp denize şişe fırlatırken hayal ettim" dedi.

Notun Babalar Günü haftasında bulunduğuna da dikkat çeken Primeau, 1995'te hayatını kaybeden babasından böyle bir günde işaret gelmesinin kendisini duygulandırdığını söyledi.

Dowker, bulduğu notu çerçeveletip teknesine asacağını belirtirken Primeau da notu görmek için Cheboygan'a gideceğini söyledi.

Vira Haber