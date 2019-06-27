Antalya’da carettalarla dalış keyfi

Antalya'nın deniz dibi yaşamını keşfetmek isteyen turistler, dalış okullarındaki profesyonel dalgıçlarla sualtına dalıyor. Gazipaşa'dan Kaş ilçesine uzanan sahil şeridindeki 222 dalış noktası sualtı tutkunlarına ev sahipliği yapıyor. Dalış noktalarına sezonda günlük 1000 dalış yapılıyor. Kimi zaman bu sayı artabiliyor. Antalya ve çevresinde faaliyet gösteren 60 dalış şirketi, sualtına profesyonel rehberler eşliğinde dalış turları düzenliyor.

Tatilciler, deniz, kum ve güneş üçlemesinin merkezi Antalya'nın sualtı zenginliklerini keşfediyor. Özellikle insan eliyle oluşturulan yapay resiflere yapılan dalışlar, sualtı tutkunlarına eşsiz deneyim yaşatıyor. Tarihi batıkların yanı sıra son dönemde dalış turizmi için batırılan motosiklet, uçak ve tank gibi resiflere dalan turistler, burada fotoğraf çektiriyor. Balık popülasyonunun yoğun olduğu bölgelerde yapılan dalışlar ise görsel şölen oluşturuyor. Dalış sırasında carettaların avlanma rotasına giren turistler, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kaplumbağalarla yüzme şansı buluyor, fotoğraf ve görüntü çekiyor.

Profesyonel dalgıç Ali Yardan, turistlerin Antalya'nın sualtı zenginliklerine hayran kaldığını, özellikle dalış sırasında caretta carettalarla yaşadıkları deneyimleri unutamadıklarını kaydetti.

Vira Haber