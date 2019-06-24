Rusya balinaları serbest bırakmaya başladı

Rusya’nın Nahodka kentinde tutulan orka ve beyaz balinaların tutuldukları insanlıkdışı koşullardan kurtarılmasına yönelik çağrıların ardından balinaların yaklaşık dört ay içinde yakalandıkları yere geri bırakılacağı belirtildi. Rus basınına göre, iki balina halihazırda serbest bırakıldı.

Rus basınının aktardığına göre, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Gordeyev, Nahodka kentindeki balinaların yakalandıkları yere götürülüp dört ayda tamamının serbest bırakılacağını ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in halkın sorularını yanıtladığı Direkt Hat programı çerçevesinde konuşan Gordeyev “Bilim insanlarının tavsiyeleri doğrultusunda balinaların yakalandıkları yere, doğal ortamlarına bırakılmaları yönündeki tek makul kararı aldık. Bu operasyon yaklaşık dört ay sürecek” dedi.

Basında iki orkanın serbest bırakıldığı da aktarıldı.

Rusya'nın Nahodka kentindeki Deniz Memelileri İntibak Merkezi'nde Kasım ayında 90 beyaz balina ve 11 orkanın ‘hapishane' gibi küçük kutularda insanlık dışı koşullarda tutulduğunun tespit edilmesinin ardından, merkez hakkında soruşturma başlatılmıştı.

​Hayvan hakları savunucusu Pamela Anderson konuyla ilgili Rusya Devlet Başkanı Putin'e mektup yazıp balinaların bırakılması için talimat vermesi talebinde bulunmuştu. Putin ise 1 Mart'a kadar konunun çözüme kavuşturulması için Rusya Doğal Kaynaklar ve Tarım bakanlıklarına talimat vermişti.

​Pamela Anderson'dan sonra Leonardo DiCaprio da Rusya'nın Nahodka kentinde tutulan orka ve beyaz balinaların serbest bırakılması için harekete geçmiş ve Change.Org sitesindeki imza kampanyasına katılmıştı.

Vira Haber